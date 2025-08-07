В Китае зафиксировали более 10 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья

В Китае с июля 2025 года насчитали более 10 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья. Китайские власти начали вводить по всей стране профилактические меры, действовавшие во времена пандемии COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, 7 тыс. заболевших зарегистрировано в городе Фошань в провинции Гуандун, а также не менее 3 тыс. случаев - в 12 других городах провинции. Рост заболеваемости связан с дождем и теплой погодой, которые создают условия для активного размножения комаров Aedes - переносчиков инфекции.

В связи с быстрым распространением заболевания пациентов в больничных палатах накрывают противомоскитными сетками и обязывают оставаться там в течение недели или до тех пор, пока тест на вирус не даст отрицательный результат.

По сообщениям китайских властей, пока у всех заразившихся чикунгуньей наблюдаются симптомы в мягкой форме, и 95 % пациентов выписывают в течение недели.

Для борьбы с насекомыми китайские государственные служащие распыляют облака дезинфицирующего средства на городских улицах, в жилых районах и на строительных площадках, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами, находящимися в стоячей воде или вблизи нее. Для обнаружения мест размножения насекомых и распыления инсектицидов используются дроны. Также жителей просят опорожнять бутылки, цветочные горшки и другие уличные емкости, в которых может скапливаться вода.

Власти Гуандуна ввели часть ограничений, которые действовали во времена пандемии COVID-19. Кроме того, власти обязали приезжающих из Фошаня пройти 14-дневный домашний карантин, в течение которого внимательно следить за самочувствием и обращаться к врачу при первых признаках болезни. По данным государственных СМИ, несоблюдение каких-либо ограничений может повлечь за собой штрафы в размере до 1,4 тыс. долларов (10 тыс. юаней), а местным жителям может быть отключено электричество.

В местных СМИ также появились сообщения о попытках остановить распространение вируса путем разведения рыб, поедающих личинок комаров, а также выпускания более крупных комаров, которые не пьют человеческую кровь, а поедают обычных, переносящих болезнь.