В Минске появился новый многопрофильный медицинский центр

В Минске реализуется масштабная программа модернизации системы здравоохранения.

Один из самых крупных проектов - многопрофильный медицинский центр на улице Маяковского, 31, который открыл свои двери 31 июля. Здесь разместились сразу несколько учреждений здравоохранения: стоматологическая поликлиника и два клинических центра.

Открытие медцентра на улице Маяковского в белорусской столице - долгожданное событие как для пациентов, так и для персонала. Многопрофильное учреждение позволит улучшить качество медуслуг. Новые площади здания займут сразу три учреждения здравоохранения - 10-я городская стоматологическая поликлиника, городской эндокринологический и центр пластической хирургии и медицинской косметологии.

В новой поликлинике разместятся стоматологические комплексы, ультразвуковые аппараты, а также оборудование для зуботехнической лаборатории. Разработана система визуального ориентирования для пациентов.

Елена Золотухина, главврач 10-й стоматологической поликлиники г. Минска:

"Открылось ортопедическое отделение. Открылась современная, оборудованная по последнему слову техники зуботехническая лаборатория. Появился ортодонтический центр, теперь вся ортодонтическая помощь в городе будет централизована".

Переезд на новые площади позволит эндокринологическому центру расширить возможности диагностики и лечения пациентов с сахарным диабетом. А в клинико-диагностической лаборатории будут выполнять большой спектр исследования. И главное, появился кабинет МРТ.

Елена Юреня, главврач Минского городского клинического эндокринологического центра:

"На одном из этажей располагается кабинет МРТ. Для эндокринологической службы это огромный подарок. Это первый в истории эндокринологической службы МР-аппарат, который позволит выполнять исследования для всех пациентов - не только с эндокринной патологией, но и с проблемами сердечно-сосудистой системы".

Центр пластической хирургии единственный в своей сфере, где можно будет получить высококвалифицированную медпомощь в полном объеме.