За январь - август 2025 года экспорт медуслуг Беларуси в страны Африки превысил 1 млн долларов

За 8 месяцев года экспорт услуг Беларуси в области здравоохранения в страны Африки превысил 1 млн долларов. Сотрудничество ведется по линии фармацевтики и подготовки кадров.

В сфере медуслуг амбулаторная и стационарная помощь оказывается гражданам 44 стран Африканского континента. Например, в 10-й городской клинической больнице Минска чаще всего на лечении пациенты из Ливии, Камеруна и Судана.

"За 9 месяцев этого года только офтальмологических в стационаре пролечено 43 человека, а в целом 163. В основном это офтальмологический профиль пациентов, которые поступают сюда, но есть и хирургического профиля", - рассказал завотделением микрохирургии 10-й клинической больницы г. Минска Владимир Рубис.

Александр Жадан, гендиректор РУП "Белмедпрепараты":

"На сегодня у нас выстроена работа пока с двумя африканскими странами - Угандой и Сомали. Им интересны продукты, которые используются в системах госзакупок, это онкологические препараты. Если говорить о перспективах, сегодня наши продукты регистрируются в Алжире - 5 лекарственных препаратов, в Судане - 4 лекарственных препарата и 1 лекарственный препарат регистрируется в Зимбабве".