Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Арыенцір на практычную аддачу: Мінск і Пекін наладжваюць усепагодны дыялог

Працягваецца афіцыйны візіт кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі ў Кітайскую Народную Рэспубліку. Напярэдадні беларуская дэлегацыя працавала ў Сіяне, а 28 красавіка - ужо ў Пекіне.

Адбылася сустрэча Дзмітрыя Крутога з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Камуністычнай партыі Кітая, сакратаром Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны КПК Лі Сі.

Дом народных сходаў Кітайскай Народнай Рэспублікі - адзін з цэнтраў прыняцця палітычных рашэнняў у краіне. 27 красавіка тут абмеркавалі ўмацаванне ўсепагоднага партнёрства Мінска і Пекіна.

Сустрэча Дзмітрыя Крутога і Лі Сі ў сталіцы Паднябеснай - працяг планамернай працы па паглыбленні дыялогу на палітычным трэку (гл. відэа).

Разделы:

ПалітыкаКітай