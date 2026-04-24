Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі наведвае КНР
Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Дзмітрый Крутой з афіцыйным візітам знаходзіцца ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Далейшае развіццё і практычнае напаўненне ўсепагоднага партнёрства дзвюх краін - ключавая задача.
26 красавіка рабочая праграма праходзіць у горадзе Сіянь. Гэта горад з гісторыяй у тысячагоддзі. Яго яшчэ называюць сталіцай старажытнага Кітая. Менавіта адсюль пачынаўся маршрут таго самага Вялікага шаўковага шляху. І сёння, у ХХI стагоддзі, горад Сіянь з'яўляецца адным з цэнтраў эканамічных і лагістычных магчымасцей Паднябеснай.
Сіянь - адміністрацыйны цэнтр правінцыі Шэньсі. У Беларусі з рэгіёнам даўняе партнёрства. Рэгулярна праходзяць візіты на розных узроўнях, развіваем дыялог на гуманітарным трэку, 5 гадоў у статусе пабрацімаў правінцыя знаходзіцца з Магілёўскай вобласцю. Наладжана ўзаемадзеянне з шэрагам найбуйнейшых кампаній. Прадметна аб супрацоўніцтве з кітайскай правінцыяй Шэньсі гаварылі з партыйным кіраўніцтвам рэгіёна. У цэнтры ўвагі шляхі нарошчвання інвестыцыйнай актыўнасці ў Беларусі (гл. відэа).