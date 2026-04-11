Падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Акадэміяй кіравання і Партыйнай школай Кампартыі Кітая
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Беларусі і Партыйная школа Цэнтральнага камітэта Кампартыі Кітая падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні.
Дакумент дазволіць паглыбіць узаемадзеянне па падрыхтоўцы кіруючых кадраў. Подпісы пад мемарандумам паставілі ў Пекіне. З візітам у кітайскай сталіцы пабывала дэлегацыя прэзідэнцкай Акадэміі Беларусі.
У цэнтры ўвагі не толькі працэс падрыхтоўкі спецыялістаў, але і навуковы абмен. Прадметная дыскусія адбылася напярэдадні. Рэктар Акадэміі кіравання Дзяніс Дук правёў сустрэчу з намеснікам дырэктара Партыйнай школы ЦК КПК Се Чуньтаа.
Сустрэчу ў Партыйнай школе Цэнтральнага камітэта Кампартыі Кітая можна назваць гістарычнай. Да гэтага часу прамога дыялогу паміж вядучымі кузнямі кадраў для дзяржкіравання ў такім фармаце яшчэ не было.
Сумесныя навуковыя канферэнцыі, сімпозіумы, абмен інфармацыяй і публікацыямі - гэта далёка не поўны спіс магчымасцей, ключом да якіх з'яўляецца падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні - значны крок для будучага партнёрства.
Дэлегацыя Акадэміі кіравання наведала музей Камуністычнай партыі Кітая. Таксама беларускі бок правёў лекцыі для будучых дзяржслужачых Кітая.