Папраўкі ў кодэксы, пакет міжнародных дакументаў: якія рашэнні прынятыя ў Палаце прадстаўнікоў

17 красавіка беларускія дэпутаты ратыфікавалі бязвіз паміж Беларуссю і М'янмай - гэта адзін з пунктаў насычанага заканадаўчага парадку дня ў Палаце прадстаўнікоў. У партфелі дэпутатаў было больш за 10 пытанняў. Разгледзелі народныя выбраннікі папраўкі ў Зямельны, Водны кодэксы, а таксама вялікі пакет міжнародных дакументаў.