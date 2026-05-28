3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Прысвячаецца пагранічнікам: на "Лініі Сталіна" ўзнавілі першыя баі 1941 года
Пад Мінскам правялі рэканструкцыю бітвы за пагранзаставу. Як праходзілі першыя баі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі, паказалі на "Лініі Сталіна". Маштабную рэканструкцыю прымеркавалі да Дня пагранічніка, які адзначылі ў краіне 28 мая.
На тэрыторыі гісторыка-культурнага комплексу шматлюдна.
30 мая тут успамінаюць тых, хто першым загінуў пры наступленні немцаў у 1941 годзе. У 2026-м спаўняецца 85 гадоў, як пачалася Вялікая Айчынная вайна, таму святочнай праграме надалі асаблівую ўвагу. На "Лініі Сталіна" пакажуць дзве рэканструкцыі: адна прысвечана падзеям 1939 года і ўз'яднанню Беларусі, другая - бітве за пагранзаставу ў 1941 годзе.
Увечар 21 чэрвеня ад перабежчыкаў вайскоўцы даведаліся пра наступленне гітлераўцаў. І хоць пагранічнікі так і не атрымалі загаду "зверху" заняць абарончыя межы, начальнік 90-га пагранатрада прывёў у баявую гатоўнасць 16 застаў.
Супраціўленне, якое аказвалі заставы і Чырвоная армія, дало магчымасць атрымаць Перамогу, таму што яны нанеслі сур'ёзныя страты вермахту. Абаронцы ваявалі да апошняга патрона. Праціўнік меў сторазовую перавагу ў сілах. Байцы пагранзастаў гінулі ў поўным складзе, але не здаваліся. Якім была раніца 22 чэрвеня 1941 года на заходніх межах Савецкага Саюза, на "Лінію Сталіна" 30 мая прыехалі паказаць 60 рэканструктараў.
Эмоцыі настолькі моцныя, што некаторыя гледачы не стрымлівалі слёз, назіраючы за рэканструкцыяй.
І хоць у Беларусі сёння ўвесь дзень ідзе дождж, пасля ваеннага шоу гледачы не сышлі: ушанавалі хвілінай маўчання тых, хто загінуў у першыя дні вайны.