Мінскія байкеры прывезлі карысныя падарункі ва Улукоўскую школу-інтэрнат

Прыемныя і патрэбныя падарункі, а таксама катанне на атракцыёнах у цэнтральным парку Гомеля і на цеплаходзе. Успамінаў і яркіх эмоцый хопіць надоўга: мінскія байкеры наведалі Улукоўскую школу-інтэрнат у Гомельскім раёне. Удзельнікі мотаклуба ўзялі шэфства над установай яшчэ 9 гадоў назад. Штогод яны перадаюць неабходную мэблю, камп'ютары і абсталяванне. І на гэты раз падарункі аказаліся вельмі карыснымі.

Наталля Пруднікава, дырэктар Улукоўскай спецыяльнай школы-інтэрната:

"Да нас кожны год прыязджаюць не з пустымі рукамі, і сёлета гэта вельмі патрэбныя для школы падарункі. Гэта тэхналагічнае абсталяванне: электрапліта для харчблока, гароднінарэзка і надворнае абсталяванне. Падарункам будзе альтанка. Вялікім падарункам для дзяцей нашай школы стала пляцоўка з вулічнымі трэнажорамі".

Іван Чура, член байкерскага клуба Minsk Chapter Belarus:

"Тое, што адбываецца ў душы, складана апісаць словамі. Мне падаецца, самае лепшае, што ёсць - калі мы прыязджаем сюды і хоць нешта робім для таго, каб стала лягчэй, зручней і камфортней, каб яны не адчувалі сябе адзінокімі. І для нас сёння канцэрт, які падрыхтавалі дзеткі, - гэта, пэўна, самая вялікая ўзнагарода".

Усяго ў спецшколе навучаецца 166 выхаванцаў. З іх 79 - сіроты і тыя, хто застаўся без апекі бацькоў. Пастаянна ў школе, уключаючы перыяд летніх канікул, пражываюць 68 чалавек.

