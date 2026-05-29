3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Беспілотнік Узброеных сіл Украіны прабіў сцяну энергаблока на Запарожскай АЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украінскі беспілотнік атакаваў будынак машыннай залы энергаблока № 6 Запарожскай АЭС.
Паводле звестак Расатама, у выніку ўдару ў сцяне з'явілася дзірка, аднак асноўнае абсталяванне станцыі пашкоджанняў не атрымала. Таксама паведамляецца, што гэта была першая мэтанакіраваная атака на асноўнае абсталяванне атамнай электрастанцыі, пры гэтым дрон кіраваўся па оптавалакновым канале сувязі.
У Расатаме папярэдзілі аб рызыках такіх інцыдэнтаў і падкрэслілі, што любыя атакі на аб'екты атамнай інфраструктуры ствараюць пагрозу не толькі для рэгіёна, але і для шырокага кола краін.
На станцыі пазней паведамілі, што радыяцыйны фон на ЗАЭС у норме, а пацярпелых, на шчасце, няма. Парушэнняў тэхналагічных працэсаў не зафіксавана.