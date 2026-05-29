Беспілотнік Узброеных сіл Украіны прабіў сцяну энергаблока на Запарожскай АЭС

Паводле звестак Расатама, у выніку ўдару ў сцяне з'явілася дзірка, аднак асноўнае абсталяванне станцыі пашкоджанняў не атрымала. Таксама паведамляецца, што гэта была першая мэтанакіраваная атака на асноўнае абсталяванне атамнай электрастанцыі, пры гэтым дрон кіраваўся па оптавалакновым канале сувязі.

У Расатаме папярэдзілі аб рызыках такіх інцыдэнтаў і падкрэслілі, што любыя атакі на аб'екты атамнай інфраструктуры ствараюць пагрозу не толькі для рэгіёна, але і для шырокага кола краін.