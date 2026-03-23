Перспектывы развіцця супрацоўніцтва Беларусі і Кітая абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі
Беларусь і Кітай умацоўваюць адносіны паміж рэгіёнамі. Перспектывы развіцця супрацоўніцтва абмеркавалі 24 сакавіка ў Савеце Рэспублікі.
Больш за 50 правінцый і гарадоў КНР маюць пабрацімскія сувязі з беларускімі абласцямі. Штогод арганізуюцца ўзаемныя візіты. Першы Беларуска-кітайскі форум рэгіёнаў пройдзе ў чэрвені.
У сферы адукацыі і навукі рэалізуюць сумесныя праекты па навучанні і стажыроўцы спецыялістаў, абменьваюцца вопытам у выкладчыцкім асяроддзі. У Беларусі навучаюцца больш за 12 тыс. кітайскіх студэнтаў.
Узаемную цікавасць уяўляюць сферы гандлю, інвестыцый, лагістыкі і культуры. Кітай для Беларусі - другі гандлёвы партнёр. За апошнія 6 гадоў тавараабарот павялічыўся амаль удвая. Па выніках 2025 года вялікі інтарэс у КНР да беларускіх калійных угнаенняў, рапсавага алею і лесаматэрыялаў.