Тавараабарот Беларусі і Кітая за 2025 год упершыню перавысіў 8,86 млрд долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 2025 годзе тавараабарот Беларусі і Кітая ўпершыню ў гісторыі перавысіў парог 8,86 млрд долараў. Актыўна развіваліся гандаль сельгаспрадукцыяй, выставачная дзейнасць і зялёная эканоміка.
Сёння цяжка знайсці тыя сферы, дзе краіны не працавалі б разам, ствараючы запатрабаваны і канкурэнтаздольны прадукт у прамысловасці, медыцыне, навуцы, адукацыі - вось самае сапраўднае усепагоднае і ўсебаковае партнёрства.
Развіваецца і супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі краін. Колькасць пабрацімскіх правінцый і гарадоў узрасла да 53 пар. Турыстычны патэнцыял таксама знаходзіцца ў пастаянным развіцці: нас ужо злучае прамы авіярэйс Санья - Мінск.