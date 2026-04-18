Лукашэнка: Еўропа не хоча сутыкнення з Беларуссю і Расіяй, нягледзячы на рыторыку лідараў саюза
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу RT падкрэсліў: як бы ні выказваліся еўрапейскія палітыкі, Еўропа не гатова да сутыкнення з Беларуссю і Расіяй, перадае БЕЛТА.
Журналіст RT пацікавіўся ў Аляксандра Лукашэнкі меркаваннем аб тым, ці хочуць еўрапейцы вайны супраць Беларусі і Расіі. Пытанне было звязана з ваяўнічай рыторыкай з боку асобных лідараў еўрапейскіх краін, напрыклад канцлера Германіі Фрыдрыха Мерца.
"Не, гэта немагчыма. Прынамсі, зараз яны гэтага не хочуць. Як будзе заўтра? Час пакажа. Таму што свет настолькі турбулентны, настолькі непрадказальны, што незразумела і невядома, што будзе заўтра, не тое што паслязаўтра, - сказаў Прэзідэнт. - Яны не хочуць сутыкнення з Беларуссю і Расіяй. Ні ў якім разе. Я ў гэта не веру, якая б там ні была рыторыка".
Беларускі лідар растлумачыў свой пункт погляду ў тым ліку тым фактам, што зараз у Еўропы складваюцца не вельмі добрыя адносіны са Злучанымі Штатамі і ваенны канфлікт з Беларуссю і Расіяй можа дрэнна скончыцца для еўрапейцаў.