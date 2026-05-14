Лукашэнка: Мы ганарымся міжканфесійным мірам, які існуе ў Беларусі

Міжканфесійны мір, пасланне Трампу і развіццё беларуска-амерыканскага дыялогу. Аб гэтым 15 мая ішла размова ў Палацы Незалежнасці.

Прэзідэнт Беларусі правёў сустрэчу з генеральным дырэктарам Евангелісцкай асацыяцыі Білі Грэма. Гэта вядомы і ўплывовы прапаведнік, паплечнік Трампа.

Мір паміж канфесіямі - сапраўдны брэнд Беларусі. У нас спакойна ўжываюцца людзі розных веравызнанняў. У размове Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што, зыходзячы з асабістага вопыту, у яго склалася пазітыўнае ўражанне аб верніках-пратэстантах (гл. відэа).

