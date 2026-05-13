Футбалісты гродзенскага "Нёмана" згуляюць з "Іслаччу" 15 мая

Сёння ўважліва сочым за другім гульнявым днём у рамках 8-га тура Вышэйшай лігі. Цэнтральны матч прыме "Нёман" супраць "Іслачы". Каманда Ігара Кавалевіча зараз - адзін з лідараў чэмпіянату, "ваўкі" - у другой частцы турнірнай табліцы. Але дыспазіцыя сапернікаў не галоўны фактар у гэтым паядынку. Усё будзе залежаць ад дзеянняў гульцоў на газоне. Каму з апанентаў гэтым разам усміхнецца футбольная фартуна, даведаемся адразу пасля фінальнага свістка. У прамым эфіры за галоўнымі падзеямі сустрэчы сачыце на тэлеканале "Беларусь 5". Пачатак у 17:30.