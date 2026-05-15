Стратэгія на пяцігодку: РГА "Белая Русь" вызначыла прыярытэты развіцця
Падтрымка грамадзянскіх ініцыятыў, умацаванне сямейнай палітыкі і дынамічнае развіццё рэгіёнаў. Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне "Белая Русь" зацвердзіла стратэгію развіцця на найбліжэйшую пяцігодку.
Новая праграма заклікана ўнесці комплексны ўклад у рэалізацыю агульнанацыянальных задач. Сярод безумоўных прыярытэтаў - кансалідацыя грамадства, умацаванне сувязі паміж народам і дзяржавай, захаванне традыцыйных каштоўнасцяў і гарантаванне нацыянальнай бяспекі.
За кожным радком дакумента стаяць пэўныя задачы і, перш за ўсё, людзі. Галоўная мэта - зрабіць праграму па-сапраўднаму народнай.
Андрэй Іванец, міністр адукацыі Беларусі, старшыня РГА "Белая Русь":
"Новая праграма ў першую чаргу нацэлена на дасягненне тых мэт, якія былі прынятыя на пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу ў Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Члены нашага аб'яднання традыцыйна засяродзяць намаганні на такіх задачах, як падтрымка інстытута сям'і, захаванне традыцыйных каштоўнасцяў і гарантаванне дэмаграфічнай бяспекі. Немалаважным прыярытэтам і грамадскай ініцыятывай новай праграмы грамадскага аб'яднання з'яўляецца развіццё чалавечага капіталу праз якасную адукацыю, выхаванне патрыётаў і сапраўдных грамадзян нашай краіны".
VII пазачарговы з'езд аб'яднаў у Мінску паўтысячы дэлегатаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў радах аб'яднання налічваецца больш за 260 тыс. аднадумцаў.