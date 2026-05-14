У Румыніі зафіксаваны першы выпадак заражэння хантавірусам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўропу ахоплівае паніка з-за распаўсюджвання хантавіруса.
У Румыніі афіцыйна зафіксаваны першы выпадак заражэння, а ў Швейцарыі экстранна адкрываюцца цэнтры тэсціравання на заражэнне.
У Францыі насельніцтва масава скуплівае сродкі індывідуальнай засцярогі, з-за чаго попыт на рэспіратары ўзляцеў у 5 разоў, а запасаў масак хопіць максімум на 3 месяцы.
Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя спрабуе высветліць сапраўдныя прычыны надзвычайнага здарэння.
Паводле папярэдніх звестак, нулявым пацыентам на лайнеры "Хондыус" аказаўся 70-гадовы арнітолаг з Нідэрландаў, які вярнуўся з Паўднёвай Амерыкі. СААЗ скептычна ставіцца да версіі аб грызунах на борце судна - расследаванне сумесна з уладамі Аргенціны і Чылі працягваецца.