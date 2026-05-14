МЗС Беларусі перадало артэфакты Нацыянальнаму гістарычнаму музею
Дыпламатычнай службе Беларусі прысвецяць асобны блок у новай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея.
Укамплектаваць яго вырашыла Міністэрства замежных спраў Беларусі. Прэс-пап'е, чамадан, друкаваная машынка з нашага пасольства ў Ізраілі, штампы для запэўнення міжнародных пагадненняў - гэта нямыя сведкі, што суправаджалі міратворчыя падзеі з падручніка гісторыі. Частка рарытэтаў афіцыйна была перададзена прадстаўнікам музея 15 мая.
Складаны, але дзейсны рух беларускай дыпламатыі адлюстраваны ў нагрудных знаках, ратыфікацыйных граматах і пратакольных сувенірах з Лівіі, В'етнама, Інданезіі, Пакістана. На агляд выстаўлена далёка не ўся пасылка для нацыянальнай скарбніцы. Дыпламаты ўзялі на сябе місію пастаянна папаўняць новую музейную экспазіцыю.
На думку міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова, у гэтай экспазіцыі ключавое месца павінен займаць партрэт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. "Таму што ён і ёсць галоўны дыпламат нашай краіны. Менавіта ён стварыў тую сістэму дыпламатычнай работы, якая сёння ёсць у нашай краіне, і менавіта ён прабівае ўсе найважнейшыя, складаныя, педантычныя і неабходныя для нашай краіны пытанні, кантакты з замежнымі партнёрамі. А мы тут ужо дашліфоўваем і, як гаворыцца, падносім снарады", - адзначыў Рыжанкоў.
Зараз у фондзе музея ёсць і кніга "Дыпламатыя без шаблонаў". Гэта апошняе выданне непрыдуманых гісторый - успамінаў ветэранаў МЗС Беларусі.