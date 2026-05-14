МЗС Беларусі перадало артэфакты Нацыянальнаму гістарычнаму музею

Дыпламатычнай службе Беларусі прысвецяць асобны блок у новай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея.

Укамплектаваць яго вырашыла Міністэрства замежных спраў Беларусі. Прэс-пап'е, чамадан, друкаваная машынка з нашага пасольства ў Ізраілі, штампы для запэўнення міжнародных пагадненняў - гэта нямыя сведкі, што суправаджалі міратворчыя падзеі з падручніка гісторыі. Частка рарытэтаў афіцыйна была перададзена прадстаўнікам музея 15 мая.