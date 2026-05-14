У Бараўлянах пасля маштабнай мадэрнізацыі адкрылася дзіцячая паліклініка

Будынак у Бараўлянах уваходзіць у кластар па аказанні медыцынскай дапамогі жыхарам самага густанаселенага - Мінскага - раёна.

Наогул, у складзе Мінскай цэнтральнай раённай клінічнай бальніцы 10 паліклінік і гэтая - адзіная, якая аказвае дапамогу толькі непаўналетнім. У будынку ўсё прадумана: ёсць зоны для хворых і здаровых. Калектыў урачоў укамплектаваны спецыялістамі, папаўняецца паліклініка і медабсталяваннем.

Прыкладна на чвэрць у абноўленай паліклініцы месца займае стаматалогія. Прычым як для дзяцей, і так і для дарослых. Такім чынам, зараз у Бараўлянах сфарміраваны кластар па аказанні ўсебаковай медыцынскай дапамогі.