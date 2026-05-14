У Мінску праходзіць форум БПЦ "Сям'я: сёння, заўтра і заўсёды"
15 мая ў Нацыянальнай бібліятэцы Мінска праходзіць VI Рэспубліканскі форум Беларускай праваслаўнай царквы "Сям'я: сёння, заўтра і заўсёды". Галоўнай тэмай абмеркавання 2026 года стала "Беларуская жанчына скрозь стагоддзі".
У цэнтры ўвагі - жыццё і служэнне святых і праведных жанчын беларускай гісторыі, іх уклад ва ўмацаванне веры, сям'і і грамадства, а таксама роля сучаснай беларускай жанчыны ў захаванні духоўна-маральнага ўкладу сям'і. Асноўны акцэнт на форуме зроблены на пошук шляхоў пераадолення дэмаграфічных выклікаў і фарміраванне ў грамадстве ўстаноўкі на моцную шматдзетную сям'ю.
На пляцоўках форуму абмяркоўвалі пытанні абароны сям'і, мацярынства, бацькоўства і дзяцінства. Удзельнікі выпрацоўвалі падыходы Беларускай праваслаўнай царквы ў сферы сямейнага служэння, а таксама адбыўся абмен вопытам паміж епархіямі, дзяржструктурамі і грамадскімі арганізацыямі.