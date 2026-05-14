"Белавія" аднаўляе рэгулярныя рэйсы паміж Мінскам і Дубаем

"Белавія" аднаўляе рэгулярныя рэйсы паміж Мінскам і Дубаем, паведамілі ў авіякампаніі.

На першым этапе рэйсы будуць выконвацца два разы на тыдзень на самалёце "Боінг-737". Купіць білеты можна ўжо зараз.

Так, вылет з Мінска будзе ў 03:20, прыбыццё ў Дубай у 11:10. А вылет з Дубая ў 12:25, прыбыццё ў Мінск у 18:35.

Перад падарожжам авіякампанія рэкамендуе правяраць актуальны час вылету ў раздзеле "Табло вылету/прылёту" напярэдадні рэйса.

