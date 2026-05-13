Заблакаваны афіцыйныя каналы Міжнароднага радыё "Беларусь"

Новая атака на свабоду слова - доступ да каналаў Міжнароднага радыё "Беларусь" заблакіраваны на відэахостынгу YouTube без права аднаўлення. Акаўнт не выдалілі, але кіраваць ім у інтэрнэт-адміністратараў магчымасці няма.

Сярод краін, дзе аўдыторыя часцей за ўсё праглядала кантэнт радыё на YouTube, лідзіравала Польшча - на яе прыпадала больш як 84 % усіх гледачоў. Далей з вялікім адрывам ішлі Германія, Вялікабрытанія і ЗША. Зараз гэтыя краіны пазбавіліся права на атрыманне інфармацыі, альтэрнатыўнай заходняму наратыву.

Нагадаем, у пачатку красавіка 2026 года аналагічная доля спасцігла YouTube-каналы БЕЛТА, АНТ і СТБ. Іх выдалілі пад прычынай санкцыйных абмежаванняў. У Міністэрстве інфармацыі назвалі гэтыя дзеянні "недружалюбным і беспадстаўным крокам" і пакінулі за сабой права на меры ў адказ.