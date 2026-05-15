Касавіца ў разгары: брэсцкія механізатары б'юць рэкорды і рыхтуюць мільёны тон пажыўных кармоў
Аўтар:Сафія Беражная
На Брэстчыне далі старт зялёнаму жніву. Першая дэкада мая - аптымальны агратэхнічны тэрмін, калі важна не страціць у якасці кармоў і своечасова выйсці ў палі. Першыя траншэі пачалі закладваць Брэсцкі і Жабінкаўскі раёны - яны першымі набліжаюцца да фінішу. Усяго ў паўднёва-заходнім рэгіёне прыбралі 8 тыс. гектараў азімых збожжавых на зялёны корм (гл. відэа).