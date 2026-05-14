3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Больш за 700 удзельнікаў сабраў VI Форум медыйнай супольнасці Беларусі ў Гродне
Гродна ўпершыню стаў медыясталіцай краіны. Больш за 700 прадстаўнікоў СМІ, блогасферы і экспертнай супольнасці прынялі ўдзел у VI Форуме медыйнай супольнасці Беларусі.
На працягу двух дзён тут абмяркоўвалі будучыню нацыянальнай медыяпрасторы, ролю журналістыкі ва ўмовах інфармацыйных выклікаў і сучасныя фарматы работы з аўдыторыяй.
Кульмінацыяй форуму стала цырымонія ўзнагароджання пераможцаў ХХII Нацыянальнага конкурсу "Залатая Літара". У 2026 годзе на конкурс паступіла амаль 500 работ, а ўзнагароды ўручылі ў 27 намінацыях. Адной з пераможніц стала Юлія Гаўрыленка з праектам "Парад пераможцаў - гісторыі і асобы".
Праграма форуму была насычанай. Удзельнікі правялі работу на пляцоўцы Гродзенскай абласной філармоніі, дзе абмеркавалі развіццё нацыянальнай інфармацыйнай прасторы. У рамках форуму таксама прайшоў адкрыты мікрафон.