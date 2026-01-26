3.74 BYN
Лукашэнка пацвердзіў курс на выбудоўванне з Кітаем стратэгічных адносін самага высокага ўзроўню
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў курс на выбудоўванне з Кітаем стратэгічных адносін самага высокага ўзроўню. Пра гэта ішла размова на нарадзе па пытаннях развіцця супрацоўніцтва з КНР, паведамляе БЕЛТА.
"Рашэнне аб выбудоўванні з Кітаем стратэгічных адносін самага высокага ўзроўню перагляду не падлягае. Наадварот, мы будзем інвесціраваць рэсурсы, час, увагу ва ўмацаванне нашага супрацоўніцтва. Для гэтага ёсць усе рэзервы", - заявіў беларускі лідар.