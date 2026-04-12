Лукашэнка павіншаваў Нізара Амідзі з выбраннем Прэзідэнтам Ірака
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Нізара Амідзі з выбраннем Прэзідэнтам Рэспублікі Ірак, паведамляе БЕЛТА.
"Упэўнены, Ваша дзейнасць на гэтай высокай пасадзе будзе садзейнічаць паступальнаму прагрэсу Ірака, далейшаму ўмацаванню стабільнасці і нацыянальнай згоды, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Пацвярджаю зацікаўленасць у паглыбленні беларуска-іракскага дыялогу на аснове ўзаемнай павагі і раўнапраўя, а таксама ў развіцці канструктыўнага супрацоўніцтва ў розных сферах".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Прэзідэнту Ірака выдатнага здароўя і поспехаў на адказнай дзяржаўнай службе, а жыхарам краіны - міру і дабрабыту.