3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Сірыі з нацыянальным святам - Днём эвакуацыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Сірыі Ахмеда аш-Шараа з нацыянальным святам - Днём эвакуацыі. Аб гэтым паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
"Пацвярджаю зацікаўленасць Мінска ў прадаўжэнні дружалюбнага дыялогу з Дамаскам і паступальным развіцці міждзяржаўнага ўзаемадзеяння на аснове павагі і ўліку нацыянальных інтарэсаў", - гаворыцца ў віншаванні.
"Перакананы, што сумеснымі намаганнямі мы зможам вызначыць перспектыўныя напрамкі далейшага двухбаковага партнёрства, выпрацаваць шэраг узаемавыгадных праектаў, скаардынаваць пазіцыі на міжнародных пляцоўках", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Ахмеду аш-Шараа моцнага здароўя і поспехаў у адказнай дзяржаўнай дзейнасці, а сірыйскаму народу - дабрабыту і працвітання.