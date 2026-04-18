"Мала не падасца": Лукашэнка перасцярог заходніх суседзяў і Украіну ад агрэсіі супраць Беларусі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка перасцярог заходніх суседзяў і Украіну ад агрэсіі супраць Беларусі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу RT, паведамляе БЕЛТА.

"Мая задача папярэдзіць сваіх суседзяў: Эстонію, Латвію, Літву, Польшчу, можа, у нейкай ступені Украіну. Барані іх Гасподзь учыніць агрэсію супраць Беларусі. Мы не хочам вайны, мы не збіраемся з імі ваяваць, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Ніякія войны з тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы і Літвы немагчымы. Мы не збіраемся гэтага рабіць, калі нас не будуць уцягваць у гэту вайну і нам не давядзецца адказваць. Мы не хочам гэтага".