"Мала не падасца": Лукашэнка перасцярог заходніх суседзяў і Украіну ад агрэсіі супраць Беларусі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка перасцярог заходніх суседзяў і Украіну ад агрэсіі супраць Беларусі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу RT, паведамляе БЕЛТА.
"Мая задача папярэдзіць сваіх суседзяў: Эстонію, Латвію, Літву, Польшчу, можа, у нейкай ступені Украіну. Барані іх Гасподзь учыніць агрэсію супраць Беларусі. Мы не хочам вайны, мы не збіраемся з імі ваяваць, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Ніякія войны з тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы і Літвы немагчымы. Мы не збіраемся гэтага рабіць, калі нас не будуць уцягваць у гэту вайну і нам не давядзецца адказваць. Мы не хочам гэтага".
Разам з тым, адзначыў кіраўнік дзяржавы, Беларусь будзе абараняцца ўсімі даступнымі сродкамі, калі ў адносінах да краіны будзе ўчынена агрэсія.
"Гэта не значыць, што мы заўтра ж, калі пачнецца там нейкае процістаянне, ударым ядзернай зброяй па тых краінах, праз якія або з тэрыторыі якіх будзе ўчынена на нас агрэсія. У нас дастаткова іншай зброі, каб гэтаму процістаяць", - запэўніў ён.
Прэзідэнт падкрэсліў, што ў выпадку пагрозы існаванню краіны да абароны Беларусі далучыцца і Расія. "Калі мы ўбачым, што гэта будзе пагражаць існаванню Беларусі, то не толькі мы, але і згодна з нашым дагаворам з Расійскай Федэрацыяй... Мала не падасца. І мы прыменім усё, што ў нас ёсць", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.