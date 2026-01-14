У Беларусі зацверджаны ўказ аб стварэнні і рэгуляванні крыптабанкаў

У Беларусі ствараецца крыптабанк. Указ аб яго рабоце на фінансавым рынку Беларусі 16 студзеня падпісаў Прэзідэнт. Гэта адзін з самых чаканых фінтэхзгуртаваннем дакументаў. Ён накіраваны на ўмацаванне іміджу Беларусі як флагмана ў сферы фінансавых IT-тэхналогій.