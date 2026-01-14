3.71 BYN
У Беларусі зацверджаны ўказ аб стварэнні і рэгуляванні крыптабанкаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі ствараецца крыптабанк. Указ аб яго рабоце на фінансавым рынку Беларусі 16 студзеня падпісаў Прэзідэнт. Гэта адзін з самых чаканых фінтэхзгуртаваннем дакументаў. Ён накіраваны на ўмацаванне іміджу Беларусі як флагмана ў сферы фінансавых IT-тэхналогій.
Для допуску на рынак крыптабанк павінен мець статус рэзідэнта Парка высокіх тэхналогій і быць уключаны ў рэестр Нацыянальнага банка. Крыптабанк абавязаны выконваць патрабаванні беларускага заканадаўства ў дачыненні нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, а таксама выконваць рашэнні Наглядальнага савета Парка высокіх тэхналогій.
Новы фінансавы інстытут можа сумяшчаць у сабе функцыі класічнага банка і крыптабіржы з дадатковымі функцыямі і магчымасцямі (гл. відэа).