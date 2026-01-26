3.75 BYN
Усепагоднае партнёрства: Лукашэнка заявіў пра курс на паглыбленне стратэгічнага супрацоўніцтва з КНР
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пекін для Мінска – найважнейшы пункт апоры. Так заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях развіцця супрацоўніцтва з КНР.
Гэта чарговая з глабальных размоў, прысвечаных адносінам з ключавымі міжнароднымі партнёрамі краіны. У канцы 2025 года ўлады падрабязна абмеркавалі Афрыку, зараз час падвесці вынікі пяцігодкі ўзаемадзеяння з Кітаем. Адносіны паміж краінамі ўсталяваны як усепагоднае стратэгічнае партнёрства. Гэта вышэйшы, элітарны ўзровень двухбаковага супрацоўніцтва, што прымяняецца ў дыпламатыі КНР (падрабязнасці ў відэа).