Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Міжнародны бізнес-форум стартаваў у Віцебску

Як з дапамогай штучнага інтэлекту павысіць эфектыўнасць рэальнага сектара эканомікі, абмяркоўваюць сёння ў Віцебску. У абласным цэнтры стартаваў міжнародны бізнес-форум. У фокусе першай секцыі, якая праходзіць гэтымі хвілінамі, - экспартна арыентаваныя прадпрыемствы. Удзельнікі разглядаюць распрацоўкі, якія знайшлі прымяненне ў АПК, машынабудаванні, харчовай і дрэваапрацоўчай прамысловасці (больш падрабязна - глядзіце відэа). 

Разделы:

ТэхналогііРэгіёныЭканоміка