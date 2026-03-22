Міжнародны бізнес-форум стартаваў у Віцебску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як з дапамогай штучнага інтэлекту павысіць эфектыўнасць рэальнага сектара эканомікі, абмяркоўваюць сёння ў Віцебску. У абласным цэнтры стартаваў міжнародны бізнес-форум. У фокусе першай секцыі, якая праходзіць гэтымі хвілінамі, - экспартна арыентаваныя прадпрыемствы. Удзельнікі разглядаюць распрацоўкі, якія знайшлі прымяненне ў АПК, машынабудаванні, харчовай і дрэваапрацоўчай прамысловасці (больш падрабязна - глядзіце відэа).