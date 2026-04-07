3.73 BYN
2.90 BYN
3.39 BYN
Цуд тэхнікі - у Кітаі стварылі новы від гарадскога транспарту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кітаі стварылі трамвай, якому не патрэбныя рэйкі, замест іх на дарожнае палатно наносіцца спецыяльная разметка. Тэхнічная навінка перамяшчаецца на пнеўмашынах: у іх уманціраваны спецыяльныя датчыкі, якія прывязаны да разметкі і карэкціруюць рух трамвая.
Распрацоўка ўжо прайшла выпрабаванне ў гарадскіх умовах: такі трамвай рэзка знізіць выдаткі гарадскіх служб на пракладку дарожных камунікацый і падтрыманне рэек у рабочым стане.
Уласна, размова ідзе пра ўзнікненне новага віду гарадскога транспарту.