Цуд тэхнікі - у Кітаі стварылі новы від гарадскога транспарту

У Кітаі стварылі трамвай, якому не патрэбныя рэйкі, замест іх на дарожнае палатно наносіцца спецыяльная разметка. Тэхнічная навінка перамяшчаецца на пнеўмашынах: у іх уманціраваны спецыяльныя датчыкі, якія прывязаны да разметкі і карэкціруюць рух трамвая.

Распрацоўка ўжо прайшла выпрабаванне ў гарадскіх умовах: такі трамвай рэзка знізіць выдаткі гарадскіх служб на пракладку дарожных камунікацый і падтрыманне рэек у рабочым стане.

Уласна, размова ідзе пра ўзнікненне новага віду гарадскога транспарту.

