У грамадскім транспарце Мінска пачалі працаваць кнопкі адраснага адчынення дзвярэй

1 мая ў Мінску пачала працаваць функцыя адраснага адчынення дзвярэй, так званая цёплая кнопка. Дзверы на прыпынках адчыняюцца толькі пасля націску. Такі алгарытм дазволіць захоўваць цяпло ў салоне зімой і прахалоду летам.

Алена Грамыка, прэс-сакратар ДП "Мінсктранс":

"Зараз пасажыры змогуць самі, націснуўшы на кнопку, увайсці або выйсці з транспартнага сродку. Зрабіць гэта можна толькі на прыпыначным пункце пры поўным спыненні транспартнага сродку".

Для камфорту пасажыраў у Мінску рэгулярна мадэрнізуюць грамадскі транспарт, уводзяць новыя функцыі і сістэмы.

