У Мінскай вобласці на трасе М6 усталююць сістэму папярэджання вадзіцеляў аб жывёлінах на дарозе

Бяспека на дарозе залежыць не толькі ад вадзіцеля. Нечаканая сустрэча з дзікім зверам можа стаць прычынай сур'ёзнага ДТЗ. За 2026 год толькі ў Мінскай вобласці адбыліся 4 такія аварыі.

Як прадухіліць такія выпадкі? Адно з рашэнняў - сістэма ранняга апавяшчэння на аснове штучнага інтэлекту. Эксперыментальная версія разумнай дарогі паказала сябе станоўча на ўчастку трасы М10 у Рэчыцкім раёне (гл. відэа).

