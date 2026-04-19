Нямецкі аўтапрам ператвараецца ў ВПК
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія ператварае свае аўтамабільныя гіганты ў абаронныя цэхі. Як піша Wall Street Journal, прамысловасць ФРГ перажывае самы цяжкі заняпад з часоў Другой сусветнай вайны. Зацяжная стагнацыя прымушае заводы змяняць цывільныя канвееры на магутнасці па вытворчасці ўзбраенняў або камплектуючых да іх (ад ракет для Patriot да рухавікоў дронаў).
Галоўныя прычыны разбурэння "нямецкага цуду" - катастрафічнае падзенне попыту і няздольнасць канкурыраваць з кітайскімі электрамабілямі. Берлін фактычна адмовіўся ад спроб аднавіць ранейшую індустрыяльную мадэль, робячы стаўку на армію як на асноўны драйвер росту.