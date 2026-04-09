Перамовы ЗША і Ірана стартуюць 11 красавіка ў Ісламабадзе
У сталіцы Пакістана 11 красавіка стартуюць перамовы паміж ЗША і Іранам, якія павінны вызначыць, ці ўдасца ператварыць двухтыднёвае перамір'е ў доўгатэрміновы мір. Сустрэчы пройдуць у закрытым фармаце. Паводле звестак іранскага Вышэйшага савета нацбяспекі, яны могуць прадоўжыцца да 15 дзён. Чакаецца, што кансультацыі пройдуць па прынцыпе "чаўночнай дыпламатыі": амерыканская і іранская дэлегацыі размесцяцца ў розных пакоях, а пакістанскія пасрэднікі будуць курсіраваць паміж імі і перадаваць паведамленні.
Дэлегацыю ЗША ўзначальвае віцэ-прэзідэнт Джэй Дзі Вэнс. У яе склад таксама ўвайшлі спецпасланнік прэзідэнта Сцівен Уіткаф, зяць Трампа Джарэд Кушнер і камандуючы Цэнтральным камандаваннем Узброеных сіл ЗША адмірал Брэд Купер.
У складзе дэлегацыі Тэгерана 71 чалавек, у тым ліку асноўная перагаворная група - гэта спікер іранскага парламента Махамад Багер Галібаф, міністр замежных спраў Абас Аракчы, а таксама эксперты-кансультанты, прадстаўнікі СМІ, дыпламаты і супрацоўнікі службы бяспекі.