У Балгарыі 19 красавіка праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Балгарыі 19 красавіка праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Лідзіруе партыя "Прагрэсіўная Балгарыя" на чале з экс-прэзідэнтам Руменам Радзевым, піша Reuters.
Радзеў выступае супраць дапамогі Украіне і заклікае да паляпшэння адносін з Масквой. Паводле даных апытанняў, яго партыя можа атрымаць каля 35 % галасоў.
На другім месцы па апытаннях - праеўрапейскі блок партыі "Грамадзяне за еўрапейскае развіццё Балгарыі" і Саюза дэмакратычных сіл. За яго гатовы галасаваць 18 % выбаршчыкаў. Усяго на 240 месцаў у парламенце прэтэндуюць прадстаўнікі 14 палітычных партый і 10 кааліцый. Выбары праходзяць на фоне зацяжнога палітычнага крызісу, незадаволенасці грамадзян ростам кошту жыцця пасля пераходу на еўра і павышэннем падаткаў.