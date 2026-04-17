Тэракт у Кіеве: узброены мужчына ва ўпор расстрэльваў прахожых
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Тэракт у Кіеве: 5 чалавек забіты, 10 паранены, сярод іх дзіця.
Узброены мужчына ўчыніў страляніну. Перамяшчаючыся па вуліцах горада, ён расстрэльваў усіх, хто трапляўся яму па дарозе, а пасля забарыкадаваўся ў адным з супермаркетаў, узяўшы наведвальнікаў у заложнікі. З будынка пры гэтым былі чутныя выстралы.
Перамовы не далі вынікаў. Падчас штурму супермаркета тэрарыст быў ліквідаваны.