Тэракт у Кіеве: узброены мужчына ва ўпор расстрэльваў прахожых

Тэракт у Кіеве: 5 чалавек забіты, 10 паранены, сярод іх дзіця.

Узброены мужчына ўчыніў страляніну. Перамяшчаючыся па вуліцах горада, ён расстрэльваў усіх, хто трапляўся яму па дарозе, а пасля забарыкадаваўся ў адным з супермаркетаў, узяўшы наведвальнікаў у заложнікі. З будынка пры гэтым былі чутныя выстралы.

Перамовы не далі вынікаў. Падчас штурму супермаркета тэрарыст быў ліквідаваны.

