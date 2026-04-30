Армузскі праліў перакрыты: газ у Еўропе падаражэў на траціну, сховішчы амаль пустыя

Перакрыццё Армузскага праліва ўскладніла сусветныя пастаўкі нафты і ўдарыла па кішэні звычайных еўрапейцаў. Сярэдняя цана на газ у Еўропе па выніках красавіка вырасла на трэць у параўнанні з аналагічным месяцам 2025 года. Зараз тысяча кубаметраў паліва абыходзіцца еўрапейцам амаль 545 долараў.