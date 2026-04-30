Сіноптыкі абяцаюць лета: 3 мая ў Беларусі чакаецца +26 °С
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У нядзелю, 3 мая, сіноптыкі абяцаюць да плюс 26 градусаў. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя.
"Будзе невялікая воблачнасць, без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, заходні, уначы слабы, днём умераны. Тэмпература паветра мінімальная ўначы ад плюс 4 да плюс 10 градусаў, максімальная днём - ад плюс 20 да плюс 26", - паведамілі ў цэнтры.