6-ы тур чэмпіянату Беларусі па футболе: "Гомель" згуляе з "Тарпеда-БЕЛАЗ"

Трыма матчамі 2 мая працягваецца 6-ы тур чэмпіянату Беларусі па футболе. Цэнтральны паядынак увечар прыме Гомель. Мясцовы аднайменны клуб выйдзе на поле супраць "Тарпеда-БЕЛАЗ".

Гаспадары атрымалі тры перамогі запар і ў турнірнай табліцы зараз знаходзяцца на прамежкавай шостай пазіцыі, а ў выпадку поспеху змогуць апынуцца ў тройцы лідараў. "Аўтазаводцы" ж - у ліку фаварытаў сезона, але з адной перамогай у пяці сустрэчах пакуль ідуць толькі 11-мі.

На чыім баку поспех будзе сёння, даведаемся з прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5", пачатак у 20:55.

