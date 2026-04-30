Reuters: Трамп павялічвае пошліны на еўрапейскія аўто да 25 %
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ўзмацняюць націск на еўрапейскі аўтапрам. Як паведамляе Reuters, Трамп павялічвае памер пошлін на еўрапейскія аўтамабілі. Размова аб павышэнні тарыфаў з 15 да 25 %.
Тлумачачы сваё рашэнне, кіраўнік Белага дома спасылаецца на тое, што Еўрасаюз не выконвае ўмовы гандлёвага пагаднення з Вашынгтонам. Па словах Трампа, павышэнне пошлін вымусіць еўрапейскіх аўтавытворцаў хутчэй пераносіць вытворчасць у ЗША.
Гэты крок ужо выклікаў рэзкую крытыку з боку некаторых еўрапейскіх палітыкаў: яны заклікаюць Еўракамісію праявіць цвёрдасць і ўвесці меры ў адказ.