Трамп атрымаў ад Ірана ўмовы міру, але сумняваецца ў іх прымальнасці

У адказ на ініцыятыву Штатаў Іран праз Пакістан перадаў ЗША свой план пагаднення аб канчатковым спыненні вайны. Дакумент складаецца з 14 пунктаў.

Трамп заявіў, што мае намер у найбліжэйшы час азнаёміцца з ім. Аднак выказаў меркаванне, што наўрад ці палічыць яго прымальным. Кіраўнік Белага дома лічыць, што Іран яшчэ не заплаціў дастаткова высокую цану.

Сярод асноўных патрабаванняў Тэгерана - гарантыі ненападу, вывад амерыканскіх сіл з рэгіёна, зняцце марской блакады, разблакіроўка актываў, выплата рэпарацый, адмена санкцый і завяршэнне баявых дзеянняў на ўсіх накпрамках, уключаючы Ліван. Тэгеран настойвае на вырашэнні ключавых пытанняў на працягу месяца.

