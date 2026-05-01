Трамп атрымаў ад Ірана ўмовы міру, але сумняваецца ў іх прымальнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У адказ на ініцыятыву Штатаў Іран праз Пакістан перадаў ЗША свой план пагаднення аб канчатковым спыненні вайны. Дакумент складаецца з 14 пунктаў.
Трамп заявіў, што мае намер у найбліжэйшы час азнаёміцца з ім. Аднак выказаў меркаванне, што наўрад ці палічыць яго прымальным. Кіраўнік Белага дома лічыць, што Іран яшчэ не заплаціў дастаткова высокую цану.
Сярод асноўных патрабаванняў Тэгерана - гарантыі ненападу, вывад амерыканскіх сіл з рэгіёна, зняцце марской блакады, разблакіроўка актываў, выплата рэпарацый, адмена санкцый і завяршэнне баявых дзеянняў на ўсіх накпрамках, уключаючы Ліван. Тэгеран настойвае на вырашэнні ключавых пытанняў на працягу месяца.