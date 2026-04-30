Беларусь адзначае Свята працы

1 мая Беларусь адзначае Свята працы. Ён быў усталяваны ўказам Прэзідэнта ў 1998 годзе. Да гэтага 1 Мая ведалі як Дзень міжнароднай салідарнасці працаўнікоў.

Галоўны сэнс свята застаецца нязменным - павага да чалавека працы.

1 Мая ў цэнтры ўвагі лепшыя работнікі і ветэраны працы, адзначаюць іх унёсак у развіццё дзяржавы.

На сёння ў эканоміцы краіны занятыя больш за 4 млн беларусаў. Кожны пяты - прадстаўнік моладзі. Падтрымка работнікаў і сацыяльныя гарантыі застаюцца адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі.

