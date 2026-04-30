Лукашэнка: Тэхніка павінна быць якасная

Тэст-драйв самага магутнага трактара прайшоў у Свята працы. 1 мая Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з перспектывамі айчыннага трактарабудавання.

У Мінскім раёне кіраўніку дзяржавы прадэманстравалі эксперыментальную энерганасычаную мадэль магутнасцю 542 конскія сілы. Яна праходзіць выпрабаванні і хутка будзе запушчана ў серыю. Размова ішла і пра патрабаванні да якасці машын, пра культуру земляробства, якая пакуль не ідэальная, і пра тэрміны гарантыйнага абслугоўвання тэхнікі.

Нездарма беларускі трактар называюць надзейным працавіком. Такую рэпутацыю ён не адно дзесяцігоддзе зарабляў у шматлікіх кутках свету (гл. відэа).

Прэзідэнт