ДАІ Беларусі надасць павышаную ўвагу бяспецы на дарогах у доўгія выхадныя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржаўтаінспекцыя ў доўгія выхадныя перайшла на ўзмоцнены кантроль нясення службы. Аўтаінспектары нададуць павышаную ўвагу дарожнай бяспецы.
Нарады спецпадраздзялення ДПС "Страла" адправіліся ва ўсе вобласці краіны. Таксама дарожная міліцыя выкарыстоўвае для выяўлення парушэнняў рэспубліканскую сістэму маніторынгу, гэта значыць камеры відэаназірання.
Пад асаблівым кантролем нецвярозыя ўдзельнікі дарожнага руху. І гэта датычыцца не толькі вадзіцеляў аўтамабіляў, але і сродкаў персанальнай мабільнасці, а таксама пешаходаў.