Мінчане адзначаюць Свята працы
Мір, праца, май - гэты слоган аб'ядноўвае пакаленні. Па традыцыі ў сталіцы свята пачалося з ускладання кветак да стэлы "Мінск - горад-герой".
Гэта свята з багатай гісторыяй мае асаблівае значэнне для беларускага народа. Першамай быў і застаецца днём дабрыні і справядлівасці, павагі да чалавека працы. Яго любяць людзі самых розных пакаленняў. Для ветэранаў гэта ўспамін пра маладосць, працоўныя здзяйсненні, для моладзі - выбар шляху, новых ідэй і смелых рашэнняў.
Ужо па традыцыі перад пачаткам гулянняў ля стэлы "Мінск - горад-герой" прадстаўнікі працоўных калектываў усклалі кветкі да манумента ў памяць аб гераічным подзвігу нашых продкаў.
Атмасфера і энергетыка свята адчувалася літаральна з першых хвілін. Бо ў сэрцах кожнага пачуццё гонару за свой народ, за людзей, якія сваёй працай ствараюць будучыню краіны.
Хоць 1 Мая афіцыйна выхадны дзень, у прафсаюзаў ён пачаўся з канкрэтных спраў.
Раніцай падпісана тарыфнае пагадненне паміж прафсаюзам работнікаў галін прамысловасці "БЕЛПРАФМАШ" і канцэрнам "Беллёгпрам". Дакумент не толькі захаваў дзеючыя нормы, але і пашырыў шэраг гарантый для работнікаў лёгкай прамысловасці.