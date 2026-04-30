Фінальны акорд Вялікай Перамогі: 2 мая 1945 года салдаты Чырвонай арміі ўзялі Берлін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
2 мая 1945 года салдаты Чырвонай арміі ўзялі Берлін.
У аперацыі ўдзельнічалі войскі трох франтоў. Падчас баёў у палон было ўзята 480 тыс. фашыстаў. Задзейнічалі 6 тыс. танкаў і самаходных гармат, а таксама 40 тыс. артылерыйскіх ствалоў.
Генерал, які камандаваў абаронай горада, здаўся ў палон і падпісаў загад аб капітуляцыі гарнізона. Гэта быў фінальны акорд у Вялікай Перамозе савецкага народа над фашыстамі. Астатнія ачагі супраціўлення былі ліквідаваны за некалькіх дзён.
Медалём "За ўзяцце Берліна" ўзнагароджаны больш як 1 млн салдат і афіцэраў Чырвонай арміі.