У парку Перамогі можна ўбачыць выставу аб 22 беларусках - Героях Сацпрацы
1 мая беларусы адзначаюць Свята працы. Маштабная пляцоўка разгарнулася ў Мінску ў парку Перамогі.
Ужо ля ўваходу гасцей сустракае знакавая выстава. Экспазіцыя распавядае аб 22 беларусках - Героях Сацыялістычнай Працы. Нашы жанчыны прысвяцілі жыццё працы ў палях, цэхах і на будоўлях. Сваёй самаадданай працай яны літаральна стваралі эпоху.
Таксама свае лепшыя дасягненні, новыя распрацоўкі, майстэрства і творчасць прадстаўляюць 15 галіновых прафсаюзаў. Тут працуюць інтэрактыўныя пляцоўкі, праходзяць спартыўныя спаборніцтвы, конкурсы і майстар-класы.
На галоўнай сцэне ў парку Перамогі праходзіць ушанаванне працоўных дынастый з усёй краіны. Гэта сем'і, якія згуртавала любоў да агульнай справы і прафесіі.
Свята працы - гэта традыцыя, якая аб'ядноўвае пакаленні.
Фота БЕЛТА