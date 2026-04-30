3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Беларусь - папулярны напрамак у расійскіх і еўрапейскіх турыстаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь вабіць ўсё больш турыстаў. Наша краіна - адзін з папулярных напрамкаў у расіян на майскія святы. На першае месца па аб'ёмах выходзіць карпаратыўны турызм, выбіраюць фармат кароткіх паездак. Акрамя таго, сёлета Мінск у ліку самых запатрабаваных замежных напрамкаў у пасажыраў аэрапорта Пулкава, саступіў толькі Стамбулу і Дубаю, пакінуўшы ззаду Ташкент і Шарм-эль-Шэйх.
"Пабываўшы ў многіх краінах, я лічу, што Мінск адзін з тых гарадоў, які людзі недаацэньваюць, калі выбіраюць, куды б паехаць. Я заўсёды ўсім гавару, каб наведалі Мінск, гэта незвычайны горад!" - выказаў меркаванне турыст.
З пачатку 2026 года больш як 56 тыс. еўрапейцаў наведалі Беларусь па бязвізавым рэжыме. Больш за ўсё гасцей з Літвы, Латвіі і Польшчы.